Війна, день 866-й: в Одесі новий міністр оборони Британії анонсував новий пакет допомоги

Над Україною збито 3 крилаті ракети

Вночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування:

4 ракетами Х-101;

2 балістичними ракетами “Іскандер-М”.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Ситуація на фронті на ранок 8 липня

За минулу добу зафіксовано 141 бойове зіткнення.

За інформацією Генштабу, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБ.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили всі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії.

Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги, а Нідерланди – ще один Patriot

Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме САУ AS-90, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Про це оголосив новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Одеси, який відбувся менш ніж через 48 годин після його призначення.

“Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши постачання життєво необхідної військової допомоги”, – сказав Джон Гілі.

Новий пакет допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру

90 ракет Brimstone

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій

40 машин розмінування

10 самохідних артилерійських установок AS-90

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій.

Джон Гілі також доручив урядовим чиновникам забезпечити, щоб обіцяний у квітні пакет військової допомоги було прискорено і доставлено в Україну в повному обсязі протягом наступних 100 днів.

Також члени нового уряду Нідерландів під час візиту до Києва оголосили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Крім того, Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Мінус ворожий літак Су-25

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 11 авіаударів по живій силі противника, вразили один пункт управління, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів, одну станцію зв’язку Р-441 “Ливень” та одну радіолокаційну станцію “Противник-ГЕ”.

ЗСУ за добу знищили: