Война, день 866-й: в Одессе новый министр обороны Британии анонсировал новый пакет помощи

Над Украиной сбито 3 крылатые ракеты

Ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования:

4 ракетами Х-101;

2 баллистическими ракетами «Искандер-М» .

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Ситуация на фронте на утро 8 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

По информации Генштаба, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 КАБ.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 16 атак оккупантов.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 52 штурмовые действия.

Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи, а Нидерланды — еще один Patriot

Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать САУ AS-90, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

Об этом объявил новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Одессу, который состоялся менее чем через 48 часов после его назначения.

«Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи», — сказал Джон Гили.

Новый пакет помощи включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра

90 ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин разминирования

10 самоходных артиллерийских установок AS-90

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций.

Джон Хили также поручил правительственным чиновникам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен в Украину в полном объеме в течение следующих 100 дней.

Также члены нового правительства Нидерландов во время визита в Киев объявили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Кроме того, Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Минус вражеский самолет Су-25

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ОВТ оккупантов, одну станцию ​​связи Р-441 «Ливень» и одну радиолокационную станцию ​​«Противник-ГЭ».

ВСУ за сутки уничтожили: