Война, день 861-й: как прошли переговоры Орбана и Зеленского

Ситуация на фронте 3 июля

С начала суток произошло 158 боевых столкновений. Агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБов), осуществил более трех тысяч обстрелов, 81 из них — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Торецком направлении ситуация напряженная. оккупанты 32 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецка, Южного, Нью-Йорка и Северного.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия — всего совершил 51 атаку. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино.

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь

Во время вчерашнего визита в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров.

По его словам, война очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Он заявил, что очень высоко ценит все инициативы президента Зеленского ради достижения мира, но эти инициативы требуют много времени и попросил президента «подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти».

» Сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире», — сказал Орбан.

Зеленский не ответил на предложение Орбана, ограничившись словами благодарности Венгрии за поддержку коммюнике недавнего саммита мира в Швейцарии.

Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы представить себя как миротворца после начала председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, но его усилия вряд ли приведут к крепкому миру в Украине, считают в Институте изучения войны (ISW).

Ночью морские беспилотники атаковали Новороссийск

В ночь на 3 июля беспилотные катера атаковали город Новороссийск (Краснодарский край).

Власти Новороссийска, где базируется основная часть Черноморского флота рф, заявили, что город подвергся атаке беспилотников. Местные жители в соцсетях также сообщали о звуках мощных взрывов.

«В Новороссийске взрывы, мэр заявил об отражении атаки безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В районе порта Новороссийска зафиксированы пожары, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».

Новороссийск – главный российский порт на Черном море и одновременно военно-морская база. После ударов украинских дронов и ракет по базам в Крыму туда была переведена часть Черноморского флота россии.

Потери врага на утро 3 июля 2024

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.

Общие потери оккупантов за сутки составили 1180 человек. Также уничтожено: