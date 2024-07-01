Війна, день 859-й: росія вдарила бомбою по Харкову і ракетами по Дніпру

У ніч на 1 липня росія атакувала Дніпро

Близько 2 години ночі в місті прогриміла серія вибухів. Через російську ракетну атаку в Дніпрі постраждали 7 осіб. Серед них – 15-річний хлопець, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет, зокрема, зруйновано стелю в торговельному залі. Крім того, зазнали пошкоджень прилеглі магазини.

Війська рф вдарили авіабомбами по Харкову

Удень 30 червня російські війська завдали удару по Харкову з н.п. Нижній Ольшанець Бєлгородської області Росії. Авіабомба влучила за кілька метрів від приміщення Нової пошти в Слобідському районі.

Унаслідок атаки 1 людина загинула, ще 9 дістали поранення, серед них 8-місячний хлопчик.

ЗСУ оточили російських загарбників у Вовчанську

Наразі відбулося 124 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників.

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (чотири ракети) та 46 авіаційних ударів (загалом скинув 63 КАБ), застосував 401 дрон-камікадзе.

Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки в районах населених пунктів Прогрес, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка. Загалом поки що відбулося 39 атак, сім – триває, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові змогли оточити загарбників у районі агрегатного заводу у Вовчанську, де перебувають російські десантники. Про це йдеться у звіті ISW.

У повідомленні вказується, що російські загарбники нещодавно просунулися в центр Вовчанська вулицею Соборною, але водночас ЗСУ змогли оточити невідому кількість ворогів у районі агрегатного заводу.

Український молодший лейтенант Євген Назаренко 29 червня повідомив із Вовчанська, що Сили оборони контролюють усі підступи до агрегатного заводу в місті та оточили підрозділи російської 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади на заводі.

Назаренко додав, що ЗСУ не штурмують безпосередньо агрегатний завод, оскільки це призведе до зайвих втрат.

Втрати ворога на ранок 1 липня 2024 року

Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах і складах паливно-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 липня становили 543 810 осіб. За минулу добу знищено ще 1110 загарбників, а також:

9 танків,

26 бронемашин,

66 артсистем,

1 РСЗВ,

70 од. авто і спецтехніки.

Загалом, за червень місяць втрати ворога склали:

33713 окупантів,

352 танки,

589 ББМ,

1393 артсистем,

22 одиниці РСЗВ,

58 засобів ППО,

три літаки,

997 БпЛА,

1758 автомобільної техніки.