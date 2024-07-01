Война, день 859-й: россия ударила бомбой по Харькову и ракетами по Днепру

В ночь на 1 июля россия атаковала Днепр

Около 2 часов ночи в городе прогремела серия взрывов. Из-за российской ракетной атаки в Днепре пострадали 7 человек. Среди них — 15-летний парень, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно.

В результате одного из взрывов поврежден супермаркет, в частности, разрушен потолок в торговом зале. Кроме того, получили повреждения близлежащие магазины.

Войска рф ударили авиабомбами по Харькову

Днем 30 июня российские войска нанесли удар по Харькову из н.п. Нижний Ольшанец Белгородской области россии. Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения Новой почты в Слободском районе.

В результате атаки 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них 8-месячный мальчик.

ВСУ окружили российских захватчиков в Волчанске

В настоящее время произошло 124 боевых столкновения. Самым горячим направлением в течение дня оставался Покровский. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, под контролем наших защитников.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (четыре ракеты) и 46 авиационных ударов (всего сбросил 63 КАБ), применил 401 дрон-камикадзе.

Напряженной остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Прогресс, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка. Всего пока состоялось 39 атак, семь — продолжается, сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные смогли окружить захватчиков в районе агрегатного завода в Волчанске, где находятся российские десантники. Об этом говорится в отчете ISW.

В сообщении указывается, что российские захватчики недавно продвинулись в центр Волчанска по улице Соборной, но в то же время ВСУ смогли окружить неизвестное количество врагов в районе агрегатного завода.

Украинский младший лейтенант Евгений Назаренко 29 июня сообщил из Волчанска, что Силы обороны контролируют все подступы к агрегатному заводу в городе и окружили подразделения российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады на заводе.

Назаренко добавил, что ВСУ не штурмуют непосредственно агрегатный завод, поскольку это приведет к лишним потерям.

Потери врага на утро 1 июля 2024

В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктам управления, 62 средствам противовоздушной обороны, пяти базам и складам горюче-смазочных материалов и 20 складам боеприпасов.

Общие боевые потери российских окупантов на 1 июля составили 543 810 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1110 захватчиков, а также:

9 танков,

26 бронемашин,

66 артсистем,

1 РСЗО,

70 ед. авто и спецтехники.

В общем, за июнь месяц потери врага составили: