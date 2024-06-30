Війна, день 858: росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську – 7 загиблих

Удар по Вільнянську: що відомо на ранок 30 червня

Увечері суботи, 29 червня, російські терористи завдали ракетного удару по місту Вільнянську Запорізької області.

Спочатку повідомляли про шістьох загиблих та восьми поранених, але пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що всього в результаті обстрілу загинули семеро людей, з них троє дітей.

Станом на ранок неділі кількість постраждалих зросла до 36 осіб, у тому числі дев’ять дітей.

За даними ДСНС, внаслідок удару по Вільнянську пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також пошкоджено 2 багатоповерхівки, 12 торгових приміщень та знищено 7 автомобілів.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.

Сьогоднішній день, 30 червня, оголошено на Запоріжжі Днем жалоби.

Покровський напрямок – найспекотніший

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 117 бойових зіткнень. Найспекотніша ситуація залишалася на Покровському напрямку.

Протягом доби противник завдав територією України двох ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБ, задіяв 284 дрона-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння.

Українські Повітряні сили та ракетні війська та артилерія вразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника.

ЗСУ відбили втрачені позиції під Кремінною, – аналітики

Як зазначають аналітики ISW (американський Інститут вивчення війни), російські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська на Харківщині, а українські сили мають успіх поблизу Кремінної.

Водночас, окупанти просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що російські війська трохи просунулися у мікрорайоні «Канал». При цьому російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися в лісовій зоні на південь від Калинівки (на північ від Часового Яру).

Втрати ворога на ранок 30 червня 2024 року

Українські військові за добу ліквідували близько 1140 окупантів.

За даними Генштабу, за минулу добу ворог також втратив низку техніки, зокрема: