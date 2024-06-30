Война, день 858: россияне нанесли ракетный удар по Вольнянску – 7 погибших

Удар по Вольнянску: что известно на утро 30 июня

Вечером субботы, 29 июня, российские террористы нанесли ракетный удар по городу Вольнянску Запорожской области.

Сначала сообщали о шести погибших и восьми раненых, но позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что всего в результате обстрела погибли семь человек, из них трое детей.

По состоянию на утро воскресенья, число пострадавших выросло до 36 человек, в том числе девять детей.

По данным ГСЧС, в результате удара по Вольнянску поврежден объект критической инфраструктуры, также повреждены 2 многоэтажки, 12 торговых помещений и уничтожены 7 автомобилей.

Все пожары спасатели ликвидировали.

Сегодняшний день, 30 июня, объявлен в Запорожской области Днем траура.

Покровское направление – самое жаркое

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 117 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка оставалась на Покровском направлении.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБ, задействовал 284 дрона-камикадзе. Совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава противника.

ВСУ отбили утраченные позиции под Кременной, – аналитики

Как отмечают аналитики ISW (американский Институт изучения войны), российские силы недавно немного продвинулись на юго-восток от Купянска на Харьковщине, а украинские силы имеют успех вблизи Кременной.

В то же время оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в микрорайоне «Канал». При этом российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в лесной зоне к югу от Калиновки (к северу от Часового Яра).

Потери врага на утро 30 июня 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали около 1140 оккупантов.

По данным Генштаба, за минувшие сутки враг также потерял ряд техники, в частности: