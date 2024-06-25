Війна, день 853-й: успіхи миколаївських морпіхів на фронті, знищення складу з безпілотниками в рф

Коротко про ситуацію на гарячих напрямках фронту

На цей час відбулося 135 бойових зіткнень.

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари з використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, де агресор не полишає спроб прорвати нашу оборону. За сьогодні окупанти атакували позиції українських захисників 45 разів, 33 штурмові дії ворога відбито, 12 бойових зіткнень ще тривають.

“За ефективну бойову роботу впродовж дня слід відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, які відзначилися у стримуванні агресора та нанесенні йому непоправних втрат”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Відомо, що бригада воює на Харківщині.

Сили оборони знищили за одну ніч понад 100 російських безпілотників

Вночі на 24 червня російське місто Єйськ у Краснодарському краї атакували БПЛА. У ЗСУ повідомили, що було уражено об’єкти військового полігону 726 навчального центру ППО. У цьому закладі проводять навчання і підготовку військовослужбовців для обслуговування БПЛА різних видів.

ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України ліквідували тієї ночі:

20 дронів типу Shahed-136 / “Герань-2”;

50 ударних БПЛА типу “Ланцет”;

40 розвідувальних безпілотників типу ZALA;

10 розвідувальних БПЛА типу SuperCam.

“Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги”, – уточнили в

Втрати ворога на ранок 25 червня 2024 року

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдано уражень по трьом районам зосередження особового складу, району зосередження озброєння і військової техніки та складу з боєприпасами противника.

Сили оборони за добу ліквідували: