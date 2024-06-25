Война, день 853-й: успехи николаевских морпехов на фронте, уничтожение склада с беспилотниками в рф

Коротко о ситуации на горячих направлениях фронта

В настоящее время произошло 135 боевых столкновений.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБов, задействовал 510 дронов-камикадзе.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении, где агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. За сегодня оккупанты атаковали позиции украинских защитников 45 раз, 33 штурмовые действия врага отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются.

«За эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которые отличились в сдерживании агрессора и нанесении ему непоправимых потерь», — сообщает Генштаб ВСУ.

Известно, что бригада воюет на Харьковщине.

Силы обороны уничтожили в одну ночь более 100 российских беспилотников

Ночью на 24 июня российский город Ейск в Краснодарском крае атаковали БПЛА. В ВСУ сообщили, что были поражены объекты военного полигона 726 учебного центра ПВО. В этом заведении проводят обучение и подготовку военнослужащих для обслуживания БПЛА различных видов.

ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины ликвидировали той ночью:

20 дронов типа Shahed-136 / «Герань-2»;

50 ударных БПЛА типа «Ланцет»;

40 разведывательных беспилотников типа ZALA;

10 разведывательных БПЛА типа SuperCam.

«Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги», — уточнили в ВМС ВСУ.

Потери врага на утро 25 июня 2024

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали: