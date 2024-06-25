Война, день 853-й: успехи николаевских морпехов на фронте, уничтожение склада с беспилотниками в рф

Война, день 853-й: успехи николаевских морпехов на фронте, уничтожение склада с беспилотниками в рф

Начался 853-й день полномасштабной войны страны-агрессора российской федерации против Украины. Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Самая горячая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении.

Коротко о ситуации на горячих направлениях фронта

В настоящее время произошло 135 боевых столкновений.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, применив шесть ракет, 52 авиационных удара с использованием 70 КАБов, задействовал 510 дронов-камикадзе.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении, где агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. За сегодня оккупанты атаковали позиции украинских защитников 45 раз, 33 штурмовые действия врага отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются.

«За эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которые отличились в сдерживании агрессора и нанесении ему непоправимых потерь», — сообщает Генштаб ВСУ.

Известно, что бригада воюет на Харьковщине.

Силы обороны уничтожили в одну ночь более 100 российских беспилотников

Ночью на 24 июня российский город Ейск в Краснодарском крае атаковали БПЛА. В ВСУ сообщили, что были поражены объекты военного полигона 726 учебного центра ПВО. В этом заведении проводят обучение и подготовку военнослужащих для обслуживания БПЛА различных видов.

ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины ликвидировали той ночью:

  • 20 дронов типа Shahed-136 / «Герань-2»;
  • 50 ударных БПЛА типа «Ланцет»;
  • 40 разведывательных беспилотников типа ZALA;
  • 10 разведывательных БПЛА типа SuperCam.

«Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги», — уточнили в ВМС ВСУ.

дроновая атака в рф

Потери врага на утро 25 июня 2024

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1180 окупантов,
  • 4 танка,
  • 18 бронемашин,
  • 35 артсистем,
  • 31 БПЛА,
  • 64 ед. авто и спецтехники.

потери врага

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua