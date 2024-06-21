Війна, день 849-й: вночі вибухи лунали в Криму та росії

Війна, день 849-й: вночі вибухи лунали в Криму та росії

Повномасштабна війна росії проти України триває 849-й день. Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.

Над Україною збито 4 авіаційні ракети

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Усі ракети були збиті протиповітряною обороною, повідомили в Повітряних силах.

Коротко про ситуацію на фронті

Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Протягом доби противник завдавав по території України два ракетні удари із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Липцевого та Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними.

На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакує українських захисників. Тут протягом дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

Масований наліт безпілотників на Крим і росію

За заявою міноборони рф, у ніч на 21 червня 70 дронів збили над Кримом і 43 безпілотники – над Краснодарським краєм. І один над Волгоградською областю.

“Влада” Севастополя заявила, що під час відбиття атаки з повітря постраждалих і руйнувань немає.

Пабліки пишуть про удари по аеродрому в Єйську, нафтобазі “Лукойл” у Волгограді та Іллінському НПЗ у Краснодарському краї. Зафіксовано пошкодження на будівлі автовокзалу “Південний” і котельні в Краснодарі.

Крім того, росіяни заявляють про знищення шести надводних дронів у північно-західній частині Чорного моря.

Втрати ворога за добу

За минулу добу ЗСУ ліквідували:

  • 1060 окупантів,
  • 14 танків,
  • 35 бойових броньованих машин,
  • 54 артилерійські системи,
  • 2 засоби ППО.

втрати ворога

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