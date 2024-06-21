Війна, день 849-й: вночі вибухи лунали в Криму та росії

Повномасштабна війна росії проти України триває 849-й день. Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.
Над Україною збито 4 авіаційні ракети
У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
Усі ракети були збиті протиповітряною обороною, повідомили в Повітряних силах.
Коротко про ситуацію на фронті
Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Протягом доби противник завдавав по території України два ракетні удари із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе.
На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Липцевого та Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними.
На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакує українських захисників. Тут протягом дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.
Масований наліт безпілотників на Крим і росію
За заявою міноборони рф, у ніч на 21 червня 70 дронів збили над Кримом і 43 безпілотники – над Краснодарським краєм. І один над Волгоградською областю.
“Влада” Севастополя заявила, що під час відбиття атаки з повітря постраждалих і руйнувань немає.
Пабліки пишуть про удари по аеродрому в Єйську, нафтобазі “Лукойл” у Волгограді та Іллінському НПЗ у Краснодарському краї. Зафіксовано пошкодження на будівлі автовокзалу “Південний” і котельні в Краснодарі.
Крім того, росіяни заявляють про знищення шести надводних дронів у північно-західній частині Чорного моря.
Втрати ворога за добу
За минулу добу ЗСУ ліквідували:
- 1060 окупантів,
- 14 танків,
- 35 бойових броньованих машин,
- 54 артилерійські системи,
- 2 засоби ППО.