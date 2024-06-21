Война, день 849-й: ночью взрывы звучали в Крыму и россии

Война, день 849-й: ночью взрывы звучали в Крыму и россии

Полномасштабная война россии против Украины продолжается 849-й день. Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и его технике.

Над Украиной сбиты 4 авиационные ракеты

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной, сообщили в Воздушных силах.

Коротко о ситуации на фронте

С начала суток произошло 128 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет. Кроме того нанес 36 авиаударов 50 КАБами и задействовал 373 дроны-камикадзе.

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, липцев и Тихого Все вражеские атаки были безуспешными.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия — всего совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

Массированный налет беспилотников на Крым и россию

По заявлению минобороны рф, в ночь на 21 июня 70 дронов сбили над Крымом и 43 беспилотника — над Краснодарским краем. И один над Волгоградской областью.

«Власти» Севастополя заявили, что при отражении атаки с воздуха пострадавших и разрушений нет.

Паблики пишут об ударах по аэродрому в Ейске, нефтебазе «Лукойл» в Волгограде и Ильинскому НПЗ в Краснодарском крае. Зафиксированы повреждения на здании автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.

Кроме того, россияне заявляют об уничтожении шести надводных дронов в северо-западной части Черного моря.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали:

  • 1060 окупантов,
  • 14 танков,
  • 35 боевых бронированных машин,
  • 54 артиллерийские системы,
  • 2 средства ПВО.

потери врага

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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