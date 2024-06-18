Війна, день 846-й: вночі “шахеди” атакували дві області України

Збито 10 із 10 “шахедів”

У ніч на 18 червня 2024 року ворог атакував Україну десятьма ударними БпЛА.

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі “шахеди” збито в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Загроза з моря

Корабельне угруповання ЗС РФ у Чорному та Азовському морях налічує сім одиниць.

За повідомленням Військово-морських сил ЗСУ, в акваторії цих морів станом на ранок 18 червня зафіксовано перебування чотирьох російських кораблів-носіїв крилатих ракет типу “Калібр”, виведених на бойове чергування. Загальний залп може сягнути 28 ракет “Калібр”.

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень

Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет і 32 авіаційні удари із застосуванням 39 КАБ, задіяли 475 дронів-камікадзе.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє паблік Deep State, російські війська просунулися в трьох місцях на Покровському напрямку. Просування було в районі Архангельського, Сокола та Уманського.

Втрати ворога за добу

Сили оборони за добу вразили 13 районів зосередження особового складу противника. За даними Генштабу, протягом доби втрати російської армії становили близько 1230 військових.