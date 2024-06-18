Война, день 846-й: ночью «шахеды» атаковали две области Украины

Война, день 846-й: ночью «шахеды» атаковали две области Украины

Полномасштабная война россии против Украины продолжается 846-й день. Самые ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении. Враг не прекращает террор мирного населения. Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

Сбито 10 из 10 «шахедов»

В ночь на 18 июня 2024 года враг атаковал Украину десятью ударными БпЛА.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все «шахеды» сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

Угроза с моря

Корабельная группировка ВС РФ в Черном и Азовском морях насчитывает семь единиц.

По сообщению Военно-морских сил ВСУ, в акватории этих морей по состоянию на утро 18 июня зафиксировано пребывание четырех российских кораблей-носителей крылатых ракет типа «Калибр», выведенных на боевое дежурство. Общий залп может достичь 28 ракет «Калибр».

На фронте произошло 119 боевых столкновений

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 32 авиационных удара с применением 39 КАБ, задействовали 475 дронов-камикадзе.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток отыскать слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Враг совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщает паблик Deep State, российские войска продвинулись в трёх местах на Покровском направлении. Продвижение было в районе Архангельского, Сокола и Уманского.

карта

Потери врага за сутки

Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника. По данным Генштаба, в течение суток потери российской армии составили около 1230 военных.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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