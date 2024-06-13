Війна, день 841-й: українські військові вперше вразили новітню станцію зв’язку росіян

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари із застосуванням десяти ракет і 34 авіаційні удари із застосуванням 48 КАБів, задіяв 513 дронів-камікадзе.

Росіяни просунулися під Вовчанськом, а також закріпилися в районі Агрегаторного заводу в самому місті. Про це свідчить карта військового пабліка Deep State.

Територія, яка раніше позначалася як “сіра зона” на північний схід від Вовчанська, тепер перебуває під російським контролем (заштрихована область на карті).

Також із “сірої” перейшов у “червону” зону район Агрегаторного заводу, за який останнім часом точилися запеклі бої.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське та Новоселівка Перша. Ситуація загострена, бої тривають.

Сили оборони вперше за роки війни знищили російську станцію Р-416ГМ

Українські військові завдали вогневої поразки одній із новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено, порушено зв’язок між командним пунктом і підрозділами армії терористів.

Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах. Російська армія взяла цей комплекс на озброєння 2018 року.

Сили оборони України продовжують знищувати ППО росії в Криму

Уночі, 12 червня, наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 поблизу Бельбека, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека і Севастополя, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Знищено два радари комплексів С-300 і С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Крім того, зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів росії.

Харків став більш захищеним

Після дозволу на застосування західної зброї по території РФ на харківському напрямку є “відчутний прогрес” з українського боку. Про це 12 червня в Telegram повідомив засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

“У росіян не дуже все йде гладко. Наступ, що триває трохи більше ніж місяць, забуксував. Останні два тижні взагалі наші сили проводять контратаки”, – повідомив військовий.

За його словами, “Хаймарси” знищили 4 установки С300, які завдавали ракетних ударів по Харкову, тож наразі вони не ризикують під’їжджати і скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати по місту.

“Сили ППО полюють на літаки, які бомблять КАБами Харків, і ми можемо побачити останній тиждень, що бомби долітають тільки до окружної дороги, але все одно є жертви, тому було б добре один-два літаки збити.

Також можемо побачити дефіцит важкої техніки на Харківському напрямку.

Коли вони наступали на Липці, штурм і закріплення відбувалися зовсім без техніки. Чисто м’ясом.

На Вовчанському вони використовували техніку, але Збройні Сили її вдало утилізували”, – розповів Нємічєв.

Ще 980 загарбників не зможуть більше воювати

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдано ураження по трьом засобам ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки.

Втрати противника за добу: