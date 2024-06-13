Война, день 841-й: украинские военные впервые поразили новейшую станцию связи россиян

На фронте произошло 108 боевых столкновений

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением десяти ракет и 34 авиационных удара с применением 48 КАБов, задействовал 513 дронов-камикадзе.

Россияне продвинулись под Волчанском, а также закрепились в районе Агрегаторного завода в самом городе. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Территория, которая раньше обозначалась как «серая зона» к северо-востоку от Волчанска, теперь находится под российским контролем (заштрихованная область на карте).

Также из «серой» перешел в «красную» зону район Агрегаторного завода, за который в последнее время шли ожесточенные бои.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Новопокровское и Новоселовка Первая. Ситуация обострена, бои продолжаются.

Силы обороны впервые за годы войны уничтожили российскую станцию Р-416ГМ

Украинские военные нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов.

Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать ПВО россии в Крыму

Ночью, 12 июня, наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове. На этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя, сообщили в Генштабе ВСУ.

Уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется.

Кроме того, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов россии.

Харьков стал более защищенным

После разрешения на применение западного оружия по территории рф на харьковском направлении есть «ощутимый прогресс» с украинской стороны. Об этом 12 июня в Telegram сообщил основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев.

«У россиян не очень все идет гладко. Наступление, идущее чуть больше месяца, забуксовало. Последние две недели вообще наши силы проводят контратаки», — сообщил военный.

По его словам, «Хаймарсы» уничтожили 4 установки С300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу.

«Силы ПВО охотятся на самолеты, которые бомбят КАБами Харьков, и мы можем увидеть последнюю неделю, что бомбы долетают только до окружной дороги, но все равно есть жертвы, поэтому было бы хорошо один-два самолета сбить.

Также можем увидеть дефицит тяжелой техники на Харьковском направлении.

Когда они наступали на Липцы, штурм и закрепление происходили совсем без техники. Чисто мясом.

На Волчанском они использовали технику, но Вооруженные Силы ее удачно утилизировали», — рассказал Немичев.

Еще 980 захватчиков не смогут больше воевать

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем средствам ПВО противника, артиллерийской системе и району сосредоточения личного состава и военной техники.

Потери противника за сутки: