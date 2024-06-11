Війна, день 839-й: Крим стає смертельною пасткою для окупантів

За добу відбулося 81 бойове зіткнення

Ситуація на фронті залишається напруженою, проте – контрольованою, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони вразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.

Водночас російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет і 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, задіяли 486 дронів-камікадзе.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України – 19 ворожих атак відбито. Ще два бойові зіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку становили 198 окупантів убитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі.

Російським військам ніде “сховатися” в Криму

Уночі, 10 червня, ударами Сил оборони України було уражено дивізіон російських зенітно-ракетних установок С-400 у районі Джанкоя і два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

По ворожих ППО били балістичними ракетами ATACMS.

“Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника”, – зазначили в Генштабі.

Військові зафіксували, що відразу після ударів перестали працювати радари комплексів, також на місці їхнього базування детонував боєкомплект.

Отримання балістичних ракет ATACMS з дальністю польоту 300 км означає, що Україна тепер може вразити будь-яку ціль в окупованому Криму, причому – смертельно. Практично кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні їхньої дії, включно з літаками, конвоями й устаткуванням, що перевозиться автомобільним або залізничним транспортом.

Про це пише газета The Economist, зазначаючи, що півострів стає небезпечною пасткою для кремлівських військ.

Видання також відзначає успіхи українських військових, які використовували британські ракети Storm Shadow і французькі SCALP для спецоперацій у Криму. Згадувалися й українські розробки – саморобні морські безпілотники, які вражають цілі кораблі.

Путін інвестував величезні суми у військову інфраструктуру в Криму, а зараз вона під загрозою, пише The Economist. Газета наводить слова британського стратега Лоуренса Фрідмана, який каже, що Крим є слабким місцем для росії. Там у неї чимало всього, що потребує захисту, тож “це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на Путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому”.

Лоуренс вважає, що зосередженість на підриві російської ППО може також бути частиною підготовки до прибуття перших винищувачів F-16 з Європи.

У росії атаковано черговий нафтозавод

Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь російської федерації.

Зокрема, 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області.

За даними розвідки, внаслідок вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 млн. доларів.

Втрати ворога на ранок 11 червня

Українські захисники за добу ліквідували: