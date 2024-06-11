Война, день 839-й: Крым становится смертельной ловушкой для оккупантов

За сутки произошло 81 боевое столкновение

Ситуация на фронте остается напряженной, однако — контролируемой, сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, семь средств ПВО, одно подразделение артиллерии и радиолокационную станцию.

Вместе с тем, российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением пяти ракет и 45 авиационных ударов с применением 64 КАБов, задействовали 486 дронов-камикадзе.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины — 19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются неподалеку от Новоалександровки и Новопокровского.

Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля.

Российским войскам негде «спрятаться» в Крыму

Ночью, 10 июня, ударами Сил обороны Украины были поражены дивизион российских зенитно-ракетных установок С-400 в районе Джанкоя и два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По вражеским ПВО били баллистическими ракетами ATACMS.

«Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена «высокоэффективной» противовоздушной обороной противника», — отметили в Генштабе.

Военные зафиксировали, что сразу после ударов перестали работать радары комплексов, также на месте их базирования детонировал боекомплект.

Получение баллистических ракет ATACMS с дальностью полета 300 км означает, что Украина теперь может поразить любую цель в оккупированном Крыму, причем – смертельно. Практически каждый квадратный метр полуострова находится в зоне их действия, включая самолеты, конвои и оборудование, что перевозимое автомобильным или железнодорожным транспортом.

Об этом пишет газета The Economist, отмечая, что полуостров становится опасной ловушкой для кремлевских войск.

Издание также отмечает успехи украинских военных, которые использовали британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP для спецопераций в Крыму. Упоминались и украинские разработки — самодельные морские беспилотники, которые поражают целые корабли.

Путин инвестировал огромные суммы в военную инфраструктуру в Крыму, а сейчас она под угрозой, пишет The Economist. Газета приводит слова британского стратега Лоуренса Фридмана, который говорит, что Крым является слабым местом для россии. Там у нее немало всего, что нуждается в защите, поэтому “это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем”.

Лоуренс считает, что сосредоточенность на подрыве российской ПВО может также быть частью подготовки к прибытию первых истребителей F-16 из Европы.

В россии атакован очередной нефтезавод

Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль российской федерации.

В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн. долларов.

Потери врага на утро 11 июня

Украинские защитники за сутки ликвидировали: