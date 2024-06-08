Війна, день 836: вибухи у Севастополі та «Міражі» для України

Мінус ракета та 9 «шахедів»

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на вечір п’ятниці 7 червня 2024 року сталося 85 бойових зіткнень. За добу Сили оборони вразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних удари із застосуванням 6 ракет та 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 КАБ, також задіявши 461 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2450 обстрілів за позиціями наших військ та населених пунктів із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Крім того, за даними Повітряних Сил, у ніч на 8 червня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59, а також здійснив пуски 13 ударних безпілотників (БпЛА) типу «Shahed-131/136».

«Внаслідок бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять «шахедів» та одну ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей», – повідомляє Повітряне командування «Південь».

В окупованому Севастополі теж було голосно

Водночас, вибухи сьогодні вночі лунали і в окупованому Севастополі. Гучно було і в Балаклаві, Саках, Євпаторії та Керчі. Місцеві паблики пишуть, що в деяких будинках повилітали вікна і тремтіли двері в під’їздах.

Севастопольський гауляйтер розводжаєв заявив, що в районі Стрілецької бухти нібито знищили безекіпажний катер.

Франція готується навчати українських військових пілотів

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував початок навчання українських пілотів для військових літаків Mirage 2000, які Франція передає Україні.

Також Макрон заявив, що найближчими днями буде завершено формування коаліції для відправки військових інструкторів до України.

«Ми використовуємо наступні дні, щоб організувати цю ширшу коаліцію, щоб відповісти на запити України», – заявив він на спільній прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Макрон підкреслив, що відправлення західних інструкторів не є ескалацією війни з росією.

«Коли Україна просить нас навчати на своїй суверенній території, чи це є ескалацією? Ні. Це ж не відправлення солдатів на лінію фронту. Чому ми маємо підкорятися росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів?», – зазначив він.

Також президент Франції анонсував початок навчання українських пілотів для військових літаків Mirage 2000, які Франція передає Україні.

Також Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України. При цьому 60 млн євро із цих коштів буде направлено в українську енергетику.

Втрати ворога на ранок 8 червня 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби ще 1210 російських окупантів стали «двохсотими». Втрати у техніці наступні: