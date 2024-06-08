Война, день 836: взрывы в Севастополе и «Миражи» для Украины

Минус ракета и 9 «шахедов»

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер пятницы 7 июня 2024 года произошло 85 боевых столкновений. За сутки Силы обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 6 ракет и 39 авиационных ударов с применением 52 КАБ, также задействовав 461 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2450 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Кроме того, по данным Воздушных Сил, в ночь на 8 июня враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59, а также осуществил пуски 13-ти ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed-131/136».

«В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбиты девять «шахедов» и одна ракета Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей», – сообщает Воздушное командование «Юг».

В оккупированном Севастополе тоже было громко

В то же время взрывы сегодня ночью звучали и в оккупированном Севастополе. Громко было и в Балаклаве, Саках, Евпатории и Керчи. Местные паблики пишут, что в некоторых домах повылетали окна и тряслись двери в подъездах.

Севастопольский гауляйтер развожаев заявил, что в районе Стрелецкой бухты якобы уничтожили безэкипажный катер.

Франция готовится обучать украинских военных пилотов

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал начало обучения украинских пилотов для военных самолетов Mirage 2000, которые Франция передает Украине.

Также Макрон заявил, что в ближайшие дни будет завершено формирование коалиции для отправки военных инструкторов в Украину.

«Мы используем следующие дни, чтобы организовать эту более широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины», – заявил он на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Макрон подчеркнул, что отправка западных инструкторов не является эскалацией войны с рф.

«Когда Украина просит нас обучать на своей суверенной территории, является ли это эскалацией? Нет. Это же не отправка солдат на линию фронта. Почему мы должны подчиняться россии, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов?», – отметил он.

Также президент Франции анонсировал начало обучения украинских пилотов для военных самолетов Mirage 2000, которые Франция передает Украине.

Также Франция выделит 200 млн евро предприятиям, которые будут инвестировать в восстановление критической инфраструктуры Украины. При этом 60 млн евро из этих средств будут направлены в украинскую энергетику.

Потери врага на утро 8 июня 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки еще 1210 российских оккупантов стали «двухсотыми». Потери в технике следующие: