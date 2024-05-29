Війна, день 826-й: чи знімуть заборону на удари по Росії західною зброєю

У ніч на 29 травня 2024 року захисники українського неба збили 13 із 14-ти “шахедів” у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

За добу відбулося близько 110 бойових зіткнень. Противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет і 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБ, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів у районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена.

На Покровському напрямку впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля з вогневого контролю практично вздовж усієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх.

Чи зніме Захід заборону на удари по росії?

27 травня Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території рф.

У вівторок, 28 травня, міністри оборони країн ЄС зібралися в Брюсселі, щоб обговорити одну з головних тем останніх днів – дозвіл Україні на удари по росії.

Генсек НАТО Столтенберг, який приїхав на цю зустріч, знову заявив, що наполягає на знятті заборони. За його словами, це не втягне Альянс у війну з росією. Зі Столтенбергом солідаризувалися Чехія та Нідерланди. Також раніше “за” виступали Естонія, Литва, Латвія і Польща.

Проти цього виступив прем’єр Бельгії. Раніше проти ударів своєю зброєю по росії виступали Італія, Німеччина та Іспанія.

Зазначимо, наразі далекобійні ракети Україні постачають США, Британія і Франція, тому саме їхня позиція буде вирішальною в цьому питанні.

Втрати ворога на ранок 29 травня

Сили оборони за добу ліквідували: