Война, день 826-й: снимут ли запрет на удары по россии западным оружием

В ночь на 29 мая 2024 года защитники украинского неба сбили 13 из 14-ти «шахедов» в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Ситуация на горячих направлениях фронта

За сутки произошло около 110 боевых столкновений. Противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБ, задействовал 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражено четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех.

Снимет ли Запад запрет на удары по россии?

27 мая Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории рф.

Во вторник, 28 мая, министры обороны стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить одну из главных тем последних дней — разрешение Украине на удары западным оружием по территории россии.

Генсек НАТО Столтенберг, который приехал на эту встречу, снова заявил, что настаивает на снятии запрета. По его словам, это не вовлечет Альянс в войну с Россией. Со Столтенбергом солидаризировались Чехия и Нидерланды. Также ранее «за» выступали Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Против этого выступил премьер Бельгии. Ранее против ударов своим оружием по россии выступали Италия, Германия и Испания.

Отметим, на данный момент дальнобойные ракеты Украине поставляют США, Британия и Франция, поэтому именно их позиция будет решающей в данном вопросе.

Потери врага на утро 29 мая

Силы обороны за сутки ликвидировали: