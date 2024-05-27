Війна, день 824-й: дрони атакували системи попередження про ядерний удар у рф

Удар по «Епіцентру»: у Харкові оголосили жалобу

Понеділок, 27 травня, у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по будівельному гіпермаркету «Епіцентр». Відповідне розпорядження підписав мер міста Ігор Терехов.

Кількість загиблих після удару двома авіабомбами по «Епіцентру» в Харкові сягнула 16 осіб. Понад 40 осіб травмовано.

Слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському та Покровському напрямках. Там відбулося більше половини всіх сьогоднішніх боїв.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

За цю добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія вразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

У рф безпілотники атакували нафтобазу та РЛС

Вранці в понеділок, 27 травня, сталася масована атака БПЛА на Орловську область. Під час цієї атаки дрони впали на територію паливно-заправної станції в місті Лівни.

«Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА”, – написав у Telegram їхній губернатор Кличков.

Також у ЗМІ повідомляють, що 26 травня дрон Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію на території РФ. Йдеться про загоризонтну РЛС дальнього виявлення цілей «Воронеж М», яка розташована в місті Орськ Оренбурзької області.

Ця РЛС є частиною російської системи раннього попередження про ядерні балістичні ракети. За даними блогу The War Zone, її могли атакувати через здатність відстежувати американські ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

Примітно, що ударний БПЛА подолав відстань понад 1800 кілометрів до об’єкта противника.

Раніше з’явилася інформація про ураження дроном ГУР МОУ іншої радіолокаційної станції цього сімейства «Воронеж ДМ», розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня.

Втрати рашистів на ранок 27 травня

Українські військовослужбовці за добу знищили: