Война, день 824-й: дроны атаковали системы предупреждения о ядерном ударе в рф

Удар по «Эпицентру»: в Харькове объявили траур

Понедельник, 27 мая, в Харькове объявлен днем траура по погибшим в результате авиаударов по строительному гипермаркету «Эпицентр». Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.

Количество погибших после удара двумя авиабомбами по «Эпицентру» в Харькове достигло 16 человек. Более 40 человек травмированы.

Следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести в результате удара по гипермаркету в Харькове.

Ситуация на горячих направлениях фронта

С начала суток произошло 95 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло более половины всех сегодняшних боев.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69-ю КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Осуществили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации.

За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

В рф беспилотники атаковали нефтебазу и РЛС

Утром в понедельник, 27 мая, произошла массированная атака БПЛА на Орловскую область. В ходе этой атаки дроны упали на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.

«Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий немедленно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА», – написал в Telegram их губернатор Клычков.

Также в СМИ сообщают, что 26 мая дрон Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию на территории рф. Речь идет о загоризонтной РЛС дальнего обнаружения целей «Воронеж М», которая расположена в городе Орск Оренбургской области.

Эта РЛС является частью российской системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах. По данным блога The War Zone, ее могли атаковать из-за способности отслеживать американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Примечательно, что ударный БПЛА преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника.

Ранее появилась информация о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции этого семейства «Воронеж ДМ», расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая.

Потери рашистов на утро 27 мая

Украинские военнослужащие за сутки уничтожили: