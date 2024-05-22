Війна, день 819-й: ЗСУ відправили на дно останній ракетоносій у Криму

Повітряні атаки ворога

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) і 367 ударів дронами-камікадзе.

У ніч на 22 травня противник атакував 24 ударними БпЛА. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили всі 24 “шахеда” в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту

На фронті від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення. повідомляє Генштаб.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37.

На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

Своєю чергою українські захисники контратакують і вживають заходів для посилення стійкості оборони.

ЗСУ знищили російський ракетоносець “Циклон”

Генеральний штаб підтверджує ураження російського ракетного корабля “Циклон” у тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 19 травня 2024 року.

“За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України вразили в Севастополі російський ракетний корабель “Циклон” проєкту 2280.

На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет “Онікс” і “Калібр-НК”, модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК “Палаш”.

Російські телеграм-канали повідомляють, що по Циклону вдарили двома ракетами ATACMS. Унаслідок ураження Циклон потонув.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що після затоплення “Циклона” у Криму не залишилося жодного надводного носія крилатих ракет.

За його словами, у Чорному морі росіяни планували розгорнути п’ять кораблів цієї серії. “Циклон” і “Аскольд” знищені Силами оборони України, а “Амур” і “Хмара” ретирувалися в Каспійське море, ще один перебуває в Таганрозі, де його доводять до розуму.

Втрати ворога на ранок 22 травня

Українські військові за добу ліквідували: