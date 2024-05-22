Война, день 819-й: ВСУ отправили на дно последний ракетоноситель в Крыму

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот девятнадцатые сутки. Оккупанты атакуют наши позиции, используя преимущество в живой силе и технике. Однако украинские воины решительно отражают вражеские атаки и на некоторых участках контратакуют. В ВСУ подтвердили уничтожение российского корабля «Циклон» в Севастополе.
Воздушные атаки врага
В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБов) и 367 ударов дронами-камикадзе.
В ночь на 22 мая противник атаковал 24 ударными БпЛА. В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили все 24 «шахеда» в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.
Что происходит на самых горячих направлениях фронта
На фронте с начала суток произошло 94 боевых столкновения. сообщает Генштаб.
Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37.
На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры для отпора врагу и стабилизации обстановки.
На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отбили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка — Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака с направления Новой Таволжанки (рф). Еще две атаки с Бугруватки продолжаются.
В свою очередь украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.
ВСУ уничтожили российский ракетоносец «Циклон»
Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля «Циклон» во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.
«По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 2280.
На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет «Оникс» и «Калибр-НК», модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК «Палаш».
Российские телеграм-каналы сообщают, что по Циклону ударили двумя ракетами ATACMS. В результате поражения Циклон утонул.
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что после затопления «Циклона» в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет.
По его словам, в Черном море россияне планировали развернуть пять кораблей этой серии. «Циклон» и «Аскольд» уничтожены Силами обороны Украины, а «Амур» и «Туча» ретировались в Каспийское море, еще один находится в Таганроге, где его доводят до ума.
Потери врага на утро 22 мая
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 1300 человек личного состава врага,
- 6 танков,
- 22 боевые бронированные машины,
- 41 артиллерийскую систему,
- 1 средство ПВО,
- 56 БПЛА,
- 1 крылатую ракету,
- 64 единицы авто- и спецтехники.