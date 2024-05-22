Война, день 819-й: ВСУ отправили на дно последний ракетоноситель в Крыму

Воздушные атаки врага

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБов) и 367 ударов дронами-камикадзе.

В ночь на 22 мая противник атаковал 24 ударными БпЛА. В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили все 24 «шахеда» в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

Что происходит на самых горячих направлениях фронта

На фронте с начала суток произошло 94 боевых столкновения. сообщает Генштаб.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37.

На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры для отпора врагу и стабилизации обстановки.

На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отбили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка — Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака с направления Новой Таволжанки (рф). Еще две атаки с Бугруватки продолжаются.

В свою очередь украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

ВСУ уничтожили российский ракетоносец «Циклон»

Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля «Циклон» во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

«По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 2280.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет «Оникс» и «Калибр-НК», модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК «Палаш».

Российские телеграм-каналы сообщают, что по Циклону ударили двумя ракетами ATACMS. В результате поражения Циклон утонул.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что после затопления «Циклона» в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет.

По его словам, в Черном море россияне планировали развернуть пять кораблей этой серии. «Циклон» и «Аскольд» уничтожены Силами обороны Украины, а «Амур» и «Туча» ретировались в Каспийское море, еще один находится в Таганроге, где его доводят до ума.

Потери врага на утро 22 мая

Украинские военные за сутки ликвидировали: