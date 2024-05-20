Війна, день 817-й: вночі над Одеською областю збивали «шахеди»

Нічна атака 20 травня: сили ППО збили всі ворожі «шахеди»

Уночі 20 травня окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних «шахедів».

У результаті протиповітряного бою всі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Ситуація на фронті на ранок 20 травня

Від початку поточної доби російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронамі-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєння, зокрема, близько 90 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку від початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаударів і не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

У Харківській області оголошено день жалоби

Ворог продовжує обстрілювати мирні міста, намагаючись створити паніку серед населення.

Як повідомив губернатор Олег Синєгубов, 19 травня від російських ударів загинули 11 осіб. 20 травня в області оголошено днем жалоби.

Мирні люди загинули внаслідок обстрілів сіл Ківшарівки, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади. Серед загиблих є вагітна жінка.

Втрати ворога на ранок 20 травня

Сили оборони за добу ліквідували: