Война, день 817-й: ночью над Одесской областью сбивали «шахеды»

Начались 817-е сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины.
Ночная атака 20 мая: силы ПВО сбили все вражеские «шахеды»
Ночью 20 мая оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой «Искандер-М», а также применили 29 ударных «шахедов».
В результате противовоздушного боя все 29 «шахедов» сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.
Ситуация на фронте на утро 20 мая
С начала текущих суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБов, более 409 ударов дронами-камикадзе, совершили почти три тысячи обстрелов позиций наших войск по разным видам вооружения, в частности, около 90 с применением реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется.
В Харьковской области объявлен день траура
Враг продолжает обстреливать мирные города, пытаясь создать панику среди населения.
Как сообщил губернатор Олег Синегубов, 19 мая от российских ударов погибли 11 человек. 20 мая в области объявлен днем траура.
Мирные люди погибли в результате обстрелов сел Ковшаровки, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады. Среди погибших есть беременная женщина.
Потери врага на утро 20 мая
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 1400 оккупантов,
- 14 танков,
- 35 бронемашин,
- 50 артсистем,
- 81 БПЛА,
- 62 ед. авто и спецтехники.