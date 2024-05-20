Новости Одессы и Одесской области

Война, день 817-й: ночью над Одесской областью сбивали «шахеды»

Война, день 817-й: ночью над Одесской областью сбивали «шахеды»

Начались 817-е сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины.

Ночная атака 20 мая: силы ПВО сбили все вражеские «шахеды»

Ночью 20 мая оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой «Искандер-М», а также применили 29 ударных «шахедов».

В результате противовоздушного боя все 29 «шахедов» сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

Ситуация на фронте на утро 20 мая

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБов, более 409 ударов дронами-камикадзе, совершили почти три тысячи обстрелов позиций наших войск по разным видам вооружения, в частности, около 90 с применением реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется.

В Харьковской области объявлен день траура

Враг продолжает обстреливать мирные города, пытаясь создать панику среди населения.

Как сообщил губернатор Олег Синегубов, 19 мая от российских ударов погибли 11 человек. 20 мая в области объявлен днем траура.

Мирные люди погибли в результате обстрелов сел Ковшаровки, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады. Среди погибших есть беременная женщина.

Потери врага на утро 20 мая

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1400 оккупантов,
  • 14 танков,
  • 35 бронемашин,
  • 50 артсистем,
  • 81 БПЛА,
  • 62 ед. авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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