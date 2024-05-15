Війна, день 812-й: як змінилася ситуація на Харківському напрямку і що горить у Криму

Ситуація на фронті на ранок 15 травня

Від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіяв авіацію – російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.

На півночі України, у Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулося.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника, зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекине (рф) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

«На окремих ділянках, у районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, задля збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат підрозділи здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони”, – йдеться в повідомленні Генштабу.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області за останні 24 години сповільнився.

«Низка українських військових повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується», – повідомили аналітики.

Зазначається, що в цей район було перекинуто додаткові українські підрозділи, які почали оборонятися від наступу Росії.

Вибухи в Криму

Уночі 15 травня вибухи прогриміли в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили в Telegram-каналі «Кримський вітер», сталося дві хвилі ударів по аеродрому «Бельбек», після чого виникла пожежа.

«Через годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек осередків пожежі в районі стоянок літаків стало більше, а самі пожежі – сильнішими», – зазначили адміністратори каналу.

У міноборони рф заявили, що впродовж ночі їхня ППО нібито знищила десять ATACMS над Кримом, дві одиниці HARM, два HIMARS, два реактивні снаряди РСЗВ «Вільха» і дев’ять дронів над територією Бєлгородської області, ще п’ять БПЛА над Курською і три над Брянською.

Втрати ворога на ранок 15 травня

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2024 року становлять близько 486 тисяч 940 осіб, зокрема за минулу добу – ще 1510 окупантів.

За добу наші воїни знищили: