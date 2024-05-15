Война, день 812-й: как изменилась ситуация на Харьковском направлении и что горит в Крыму

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот двенадцатые сутки. Враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях. По всей линии фронта наши воины продолжают сдерживать натиск врага, уничтожать его личный состав и технику.
Ситуация на фронте на утро 15 мая
С начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию — российские террористы сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.
На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.
На Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (рф) — Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.
«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны», — говорится в сообщении Генштаба.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области за последние 24 часа замедлился.
«Ряд украинских военных сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется», — сообщили аналитики.
Отмечается, что в этот район были переброшены дополнительные украинские подразделения, которые начали обороняться от наступления россии.
Взрывы в Крыму
Ночью 15 мая взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек» под Севастополем во временно оккупированном Крыму.
Как сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер», произошло две волны ударов по аэродрому «Бельбек», после чего возник пожар.
«Через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары — сильнее», — отметили администраторы канала.
В минобороны рф заявили, что в течение ночи их ПВО якобы уничтожила десять ATACMS над Крымом, две единицы HARM, два HIMARS, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять дронов над территорией Белгородской области, еще пять БПЛА над Курской и три над Брянской.
Потери врага на утро 15 мая
Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2024 года составляют около 486 тысяч 940 человек, в том числе за минувшие сутки — еще 1510 оккупантов.
За сутки наши воины уничтожили:
- 14 танков,
- 48 бронемашин,
- 23 артсистемы,
- 30 беспилотников,
- 2 крылатые ракеты,
- 55 единиц авто и спецтехники.