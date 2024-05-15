Война, день 812-й: как изменилась ситуация на Харьковском направлении и что горит в Крыму

Ситуация на фронте на утро 15 мая

С начала суток произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск. Активно задействовал авиацию — российские террористы сбросили на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

На Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (рф) — Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны», — говорится в сообщении Генштаба.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области за последние 24 часа замедлился.

«Ряд украинских военных сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется», — сообщили аналитики.

Отмечается, что в этот район были переброшены дополнительные украинские подразделения, которые начали обороняться от наступления россии.

Взрывы в Крыму

Ночью 15 мая взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек» под Севастополем во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер», произошло две волны ударов по аэродрому «Бельбек», после чего возник пожар.

«Через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары — сильнее», — отметили администраторы канала.

В минобороны рф заявили, что в течение ночи их ПВО якобы уничтожила десять ATACMS над Крымом, две единицы HARM, два HIMARS, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять дронов над территорией Белгородской области, еще пять БПЛА над Курской и три над Брянской.

Потери врага на утро 15 мая

Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2024 года составляют около 486 тысяч 940 человек, в том числе за минувшие сутки — еще 1510 оккупантов.

За сутки наши воины уничтожили: