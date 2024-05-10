Війна, день 807-й: в Україні дрони до цілей не долетіли, у росії – вдарили по НПЗ

Війна, день 808: чи є у росіян шанс взяти Харків? Сьогодні, у суботу, 11 травня 2024 року, розпочалася вісімсот восьма доба з початку підномасштабної війни путінських рашистів проти України. Ворог зазнає суттєвих втрат, але при цьому продовжує тактику терору мирного населення і до того ж робить спроби «звільнити» Харків. Але чи має рашистів хоч якийсь шанс це зробити? А ще у рашистів стало однією нафтобазою менше. Більше подробиць – у нашому зведенні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Українець, який поставив крапку у Другій світовій війні Друга світова війна не закінчилася не 9 травня 1945 року. І воював світ не з однією нацистською Німеччиною, а з коаліцією фашистських країн. Тим цікавішим є маловідомий факт, що кінець цій війні поклав підпис українця. Про це та інші важливі історичні обставини читайте в авторському блозі нашого постійного автора Валерія Боянжу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ