Війна, день 807-й: в Україні дрони до цілей не долетіли, у росії – вдарили по НПЗ

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот седьмые сутки. Дроновые атаки стали неотъемлемой частью боевых действий. На руку Украине играет то, что тыловые объекты страны-агрессора не защищены противовоздушной обороной. Это позволяет бить по российским объектам нефтегазовой отрасли.
Удар по НПЗ у Калузькій області
У п’ятницю, 10 травня, дрони атакували НПЗ Перший завод у російському місті Калуга, очевидці писали про масштабну пожежу.
Губернатор Калузької області повідомив, що внаслідок атаки дронів на підприємство у Дзержинському районі Калузької області сталася пожежа, її вже ліквідували.
ТОВ “Перший завод” є найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області, що знаходиться в селищі Полотняний завод. Займається переробкою товарної нафти та газоконденсату. Цей НПЗ уже був атакований дронами 15 березня, пише Кримський вітер.
Калуга знаходиться приблизно за 350 кілометрів від українського кордону.
10 травня: нічний повітряний бій та ситуація на фронті
Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну 10 ударними дронами з території тимчасово окупованого Криму та 2 зенітними ракетами С-300/С-400.
Силами та засобами протиповітряної оборони України всі «шахеди» були знищені.
Минулої доби сталося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.
Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складам боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районам зосередження особового складу противника.
Втрати ворога на ранок 10 травня
Сили оборони України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів, таким чином, загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 479 710 солдатів.
Також воїни ЗСУ знищили:
- 5 танків;
- 32 бронемашини;
- 47 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ
- 2 засоби ППО;
- 51 БПЛА;
- 73 транспортних засобів;
- 4 одиниці спецтехніки.