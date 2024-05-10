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Война, день 807-й: в Украине дроны до целей не долетели, в россии — ударили по НПЗ

Война, день 807-й: в Украине дроны до целей не долетели, в россии — ударили по НПЗ

Полномасштабная война россии против Украины продолжается восемьсот седьмые сутки. Дроновые атаки стали неотъемлемой частью боевых действий. На руку Украине играет то, что тыловые объекты страны-агрессора не защищены противовоздушной обороной. Это позволяет бить по российским объектам нефтегазовой отрасли.

Удар по НПЗ в Калужской области

В пятницу, 10 мая, дроны атаковали НПЗ Первый завод в российском городе Калуга, очевидцы писали о масштабном пожаре.

Губернатор Калужской области сообщил, что в результате атаки дронов на предприятие в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар, его уже ликвидировали.

ООО «Первый завод» является крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области, находится в поселке Полотняный завод. Занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот НПЗ уже был атакован дронами 15 марта, пишет Крымский ветер.

Калуга находится примерно в 350 километрах от украинской границы.

10 мая: ночной воздушный бой и ситуация на фронте

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину 10 ударными дронами из территории временно оккупированного Крыма и 2 зенитными ракетами С-300/С-400.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все «шахеды» были уничтожены.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 10 мая

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 479 710 солдат.

Также воины ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 32 бронемашины;
  • 47 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО:
  • 2 средства ПВО;
  • 51 БПЛА;
  • 73 транспортных средств;
  • 4 единицы спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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