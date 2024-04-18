Війна, день 785-й: у Чернігові збільшилася кількість загиблих від ракетного удару

Повномасштабна війна росії проти України триває сімсот вісімдесят п’яту добу. Поки країна-терорист руйнує українські міста та вбиває мирне населення, наші військові наносять удари, спрямовані проти російської авіації, ППО та засобів радіолокаційного виявлення.
Обстріли та ситуація на фронті
У Чернігові вже відомо про 18 загиблих і 77 поранених після російського ракетного удару, який стався вранці 17 квітня. Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники зазначили, що серед поранених – 4 дитини. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Цієї ночі двома хвилями з інтервалом у 3 години ворог спрямував групи ударних “шахедів” з півдня до центральних і західних регіонів країни.
Силами оборони збито 13 із 13 “шахедів”. Влучень і пошкоджень не допущено.
На фронті минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.
Україна атакує стратегічні об’єкти в росії
Сьогодні, 18 квітня, міноборони рф заявило про комбіновану повітряну атаку по своїй території. Застосовувалися ракети “Точка-У”, РСЗВ “Вампір”, безпілотники і повітряні кулі з вибухівкою.
Заявляється, що було збито 16 дронів над Бєлгородською областю (і там же – дві ракети і 19 снарядів “Вампіра”), ще три над Ростовською і один над Воронезькою (де вчора був вибух на підприємстві).
Також у Воронезькій було збито, за даними рф, три повітряні кулі.
В українських ЗМІ поширюється новина з посиланням на джерела ГУР про те, що 17 квітня дрони-камікадзе ЗСУ вже вдруге атакували російський військовий об’єкт, що розташований у Мордовії, там розміщений 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, а також працює загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 “Контейнер”, яка має дальність виявлення повітряних цілей до 3 тисяч кілометрів.
Це, по суті, найпотужніший радар у розпорядженні рф, який поки що існує тільки в одному екземплярі.
Також стало відомо, що після вчорашнього удару ЗСУ по Джанкою, що в тимчасово окупованому Криму, росія втратила системи ППО С-400.
Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.
“Тріумфальний тріумф – так я б описав цей день у Джанкої. С-400 – це не просто пускові установки, а й радіолокаційні станції. Ми побачили, що та установка, яка начебто “не має аналогів у світі”, вона не може захистити навіть сама себе. Ба більше, ця система працювала останнім часом для терору мирного населення. Тому цю операцію України можна назвати дуже вдалою”, – сказав він.
Втрати ворога на ранок 18 квітня 2024 року
Ще 910 окупантів ліквідовано за минулу добу, повідомив Генштаб.
Втрати техніки за добу:
- 3 танки;
- 8 бронемашин;
- 13 артилерійських систем;
- 5 БПЛА;
- 31 транспортний засіб;
- 5 одиниць спецтехніки.