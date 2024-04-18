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Війна, день 785-й: у Чернігові збільшилася кількість загиблих від ракетного удару

Війна, день 785-й: у Чернігові збільшилася кількість загиблих від ракетного удару

Повномасштабна війна росії проти України триває сімсот вісімдесят п’яту добу. Поки країна-терорист руйнує українські міста та вбиває мирне населення, наші військові наносять удари, спрямовані проти російської авіації, ППО та засобів радіолокаційного виявлення.

Обстріли та ситуація на фронті

У Чернігові вже відомо про 18 загиблих і 77 поранених після російського ракетного удару, який стався вранці 17 квітня. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що серед поранених – 4 дитини. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Цієї ночі двома хвилями з інтервалом у 3 години ворог спрямував групи ударних “шахедів” з півдня до центральних і західних регіонів країни.

Силами оборони збито 13 із 13 “шахедів”. Влучень і пошкоджень не допущено.

На фронті минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.

Україна атакує стратегічні об’єкти в росії

Сьогодні, 18 квітня, міноборони рф заявило про комбіновану повітряну атаку по своїй території. Застосовувалися ракети “Точка-У”, РСЗВ “Вампір”, безпілотники і повітряні кулі з вибухівкою.
Заявляється, що було збито 16 дронів над Бєлгородською областю (і там же – дві ракети і 19 снарядів “Вампіра”), ще три над Ростовською і один над Воронезькою (де вчора був вибух на підприємстві).
Також у Воронезькій було збито, за даними рф, три повітряні кулі.

В українських ЗМІ поширюється новина з посиланням на джерела ГУР про те, що 17 квітня дрони-камікадзе ЗСУ вже вдруге атакували російський військовий об’єкт, що розташований у Мордовії, там розміщений 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, а також працює загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 “Контейнер”, яка має дальність виявлення повітряних цілей до 3 тисяч кілометрів.

Це, по суті, найпотужніший радар у розпорядженні рф, який поки що існує тільки в одному екземплярі.

Також стало відомо, що після вчорашнього удару ЗСУ по Джанкою, що в тимчасово окупованому Криму, росія втратила системи ППО С-400.

Про це заявив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

“Тріумфальний тріумф – так я б описав цей день у Джанкої. С-400 – це не просто пускові установки, а й радіолокаційні станції. Ми побачили, що та установка, яка начебто “не має аналогів у світі”, вона не може захистити навіть сама себе. Ба більше, ця система працювала останнім часом для терору мирного населення. Тому цю операцію України можна назвати дуже вдалою”, – сказав він.

Втрати ворога на ранок 18 квітня 2024 року

Ще 910 окупантів ліквідовано за минулу добу, повідомив Генштаб.

Втрати техніки за добу:

  • 3 танки;
  • 8 бронемашин;
  • 13 артилерійських систем;
  • 5 БПЛА;
  • 31 транспортний засіб;
  • 5 одиниць спецтехніки.

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