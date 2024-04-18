Война, день 785-й: в Чернигове увеличилось число погибших от ракетного удара

Обстрелы и ситуация на фронте

В Чернигове уже известно о 18 погибших и 77 раненых после российского ракетного удара, который произошел утром 17 апреля. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что среди раненых — 4 ребенка. Трех человек удалось спасти из-под завалов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Этой ночью двумя волнами с интервалом в 3 часа враг направил группы ударных «шахедов» с юга в центральные и западные регионы страны.

Силами обороны сбито 13 из 13 «шахедов». Попаданий и повреждений не допущено.

На фронте за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.

Украина атакует стратегические объекты в россии

Сегодня, 18 апреля, минобороны рф заявило о комбинированной воздушной атаке по своей территории. Применялись ракеты «Точка-У», РСЗО «Вампир», беспилотники и воздушные шары с взрывчаткой.

Заявляется, что было сбито 16 дронов над Белгородской областью (и там же — две ракеты и 19 снарядов «Вампира»), еще три над Ростовской и один над Воронежской (где вчера был взрыв на предприятии).

Также в Воронежской были сбиты, по данным рф, три воздушных шара.

В украинских СМИ распространяется новость со ссылкой на источники ГУР о том, что 17 апреля дроны-камикадзе ВСУ уже второй раз атаковали российский военный объект, который находится в Мордовии, там размещен 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, а также работает загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 «Контейнер», которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров.

Это, по сути, самый мощный радар в распоряжении рф, который пока существует только в одном экземпляре.

Также стало известно, что после вчерашнего удара ВСУ по Джанкою, что во временно оккупированном Крыму, россия потеряла системы ПВО С-400.

Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

«Триумфальный триумф — так я бы описал этот день в Джанкое. С-400 — это не просто пусковые установки, но и радиолокационные станции. Мы увидели, что та установка, которая вроде бы «не имеет аналогов в мире», она не может защитить даже сама себя. Более того, эта система работала в последнее время для террора мирного населения. Поэтому эту операцию Украины можно назвать очень удачной», — сказал он.

Потери врага на утро 18 апреля 2024

Еще 910 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки, сообщил Генштаб.

Потери техники за сутки: