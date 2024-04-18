Война, день 785-й: в Чернигове увеличилось число погибших от ракетного удара

Полномасштабная война россии против Украины продолжается семьсот восемьдесят пятые сутки. Пока страна-террорист разрушает украинские города и убивает мирное население, наши военные наносят удары, направленные против российской авиации, ПВО и средств радиолокационного обнаружения.
Обстрелы и ситуация на фронте
В Чернигове уже известно о 18 погибших и 77 раненых после российского ракетного удара, который произошел утром 17 апреля. Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели отметили, что среди раненых — 4 ребенка. Трех человек удалось спасти из-под завалов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Этой ночью двумя волнами с интервалом в 3 часа враг направил группы ударных «шахедов» с юга в центральные и западные регионы страны.
Силами обороны сбито 13 из 13 «шахедов». Попаданий и повреждений не допущено.
На фронте за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.
Украина атакует стратегические объекты в россии
Сегодня, 18 апреля, минобороны рф заявило о комбинированной воздушной атаке по своей территории. Применялись ракеты «Точка-У», РСЗО «Вампир», беспилотники и воздушные шары с взрывчаткой.
Заявляется, что было сбито 16 дронов над Белгородской областью (и там же — две ракеты и 19 снарядов «Вампира»), еще три над Ростовской и один над Воронежской (где вчера был взрыв на предприятии).
Также в Воронежской были сбиты, по данным рф, три воздушных шара.
В украинских СМИ распространяется новость со ссылкой на источники ГУР о том, что 17 апреля дроны-камикадзе ВСУ уже второй раз атаковали российский военный объект, который находится в Мордовии, там размещен 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, а также работает загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 «Контейнер», которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров.
Это, по сути, самый мощный радар в распоряжении рф, который пока существует только в одном экземпляре.
Также стало известно, что после вчерашнего удара ВСУ по Джанкою, что во временно оккупированном Крыму, россия потеряла системы ПВО С-400.
Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
«Триумфальный триумф — так я бы описал этот день в Джанкое. С-400 — это не просто пусковые установки, но и радиолокационные станции. Мы увидели, что та установка, которая вроде бы «не имеет аналогов в мире», она не может защитить даже сама себя. Более того, эта система работала в последнее время для террора мирного населения. Поэтому эту операцию Украины можно назвать очень удачной», — сказал он.
Потери врага на утро 18 апреля 2024
Еще 910 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки, сообщил Генштаб.
Потери техники за сутки:
- 3 танка;
- 8 бронемашин;
- 13 артиллерийских систем;
- 5 БПЛА;
- 31 транспортное средство;
- 5 единиц спецтехники.