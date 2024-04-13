Війна, день 780: ворог має намір битися за Часов Яр – прогнози невтішні

Рашисти захопили село Богданівка на Бахмутському напрямку, – аналітики

За даними DeepState, ворогові вдалося окупувати село Богданівка на Бахмутському напрямку та просунутися біля Часового Яру.

Як зазначають аналітики, продовжуються ворожі атаки на села Нетайлове та Уманське, на підступах до яких ворог зумів закріпитися. Також тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці.

«Ворог збирає резерви для битви за Часов Яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних та важких новин», – повідомляють у DeepState.

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації з боку Генштабу ЗСУ поки не надходило.

Нічний удар по Куп’янську

Цієї ночі окупанти знову вдарили центром міста Куп’янська Харківської області.

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу почалася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв. м. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Його витягли та передали медикам. За іншою адресою також знайшли пораненого – 73-річного чоловіка. Постраждалих госпіталізували.

Про ситуацію на фронті на ранок 13 квітня 2024 року

За інформацією Генштабу, за добу сталося 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційного удару, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

У той же час авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження ворога та 4 зенітно-ракетним комплексам противника. Знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 2 засобам протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ супротивника.

Втрати ворога на ранок 13 квітня 2024

За даними Генштабу, минулої доби наші захисники «задвохсотили» 1030 окупантів. Поменшало і їх техніки, а саме: