Война, день 780: враг намерен биться за Часов Яр – прогнозы неутешительны

Сегодня, в субботу, 13 апреля 2024 года, начались семьсот восьмидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рассказываем о наиболее важных событиях за минувшие сутки и какие потери понес враг.
Рашисты захватили село Богдановка на Бахмутском направлении, – аналитики
По данным DeepState, врагу удалось оккупировать село Богдановка на Бахмутском направлении и продвинуться возле Часового Яра.
Как отмечают аналитики, продолжаются вражеские атаки на села Нетайлово и Уманское, на подступах к которым враг сумел закрепиться. Также продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке.
«Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей», – сообщают в DeepState.
Официального подтверждения либо опровержения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока не поступало.
Ночной удар по Купянску
Также этой ночью оккупанты снова ударили по центру города Купянска Харьковской области.
В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате обстрела начался пожар в жилом доме на площади 200 кв. м. Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Его вытащили и передали медикам. По другому адресу также нашли раненого – 73-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали.
О ситуации на фронте на утро 13 апреля 2024
По информации Генштаба, за сутки произошло 97 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага и 4 зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.
Потери врага на утро 13 апреля 2024
По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши защитники «задвухсотили» 1030 оккупантов. Поуменьшилось и их техники, а именно:
- 23 танков;
- 47 бронемашин;
- 32 артиллерийских системы;
- 3 РСЗО и 1 ПВО;
- 40 БПЛА;
- 1 крылатой ракеты;
- 57 транспортных средств;
- 5 единиц спецтехники.