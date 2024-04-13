Война, день 780: враг намерен биться за Часов Яр – прогнозы неутешительны

Рашисты захватили село Богдановка на Бахмутском направлении, – аналитики

По данным DeepState, врагу удалось оккупировать село Богдановка на Бахмутском направлении и продвинуться возле Часового Яра.

Как отмечают аналитики, продолжаются вражеские атаки на села Нетайлово и Уманское, на подступах к которым враг сумел закрепиться. Также продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке.

«Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей», – сообщают в DeepState.

Официального подтверждения либо опровержения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока не поступало.

Ночной удар по Купянску

Также этой ночью оккупанты снова ударили по центру города Купянска Харьковской области.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате обстрела начался пожар в жилом доме на площади 200 кв. м. Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Его вытащили и передали медикам. По другому адресу также нашли раненого – 73-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали.

О ситуации на фронте на утро 13 апреля 2024

По информации Генштаба, за сутки произошло 97 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага и 4 зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

Потери врага на утро 13 апреля 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши защитники «задвухсотили» 1030 оккупантов. Поуменьшилось и их техники, а именно: