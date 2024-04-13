Новости Одессы и Одесской области

Война, день 780: враг намерен биться за Часов Яр – прогнозы неутешительны

Война, день 780: враг намерен биться за Часов Яр – прогнозы неутешительны

Сегодня, в субботу, 13 апреля 2024 года, начались семьсот восьмидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рассказываем о наиболее важных событиях за минувшие сутки и какие потери понес враг.

Рашисты захватили село Богдановка на Бахмутском направлении, – аналитики

Карта военных действий

По данным DeepState, врагу удалось оккупировать село Богдановка на Бахмутском направлении и продвинуться возле Часового Яра.

Как отмечают аналитики, продолжаются вражеские атаки на села Нетайлово и Уманское, на подступах к которым враг сумел закрепиться. Также продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке.

«Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей», – сообщают в DeepState.

Официального подтверждения либо опровержения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока не поступало.

Ночной удар по Купянску

Обстрел Купянска, 13 апреля 2024

Также этой ночью оккупанты снова ударили по центру города Купянска Харьковской области.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате обстрела начался пожар в жилом доме на площади 200 кв. м. Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Его вытащили и передали медикам. По другому адресу также нашли раненого – 73-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали.

О ситуации на фронте на утро 13 апреля 2024

По информации Генштаба, за сутки произошло 97 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага и 4 зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

Потери врага на утро 13 апреля 2024

Потери врага на утро 13 апреля 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши защитники «задвухсотили» 1030 оккупантов. Поуменьшилось и их техники, а именно:

  • 23 танков;
  • 47 бронемашин;
  • 32 артиллерийских системы;
  • 3 РСЗО и 1 ПВО;
  • 40 БПЛА;
  • 1 крылатой ракеты;
  • 57 транспортных средств;
  • 5 единиц спецтехники.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua