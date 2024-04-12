Війна, день 779-й: нічний ворожий дроновий терор триває

Війна росії проти України триває сімсот сімдесят дев’ятий день. Цієї ночі росіяни вкотре спрямували “шахеди” на енергетичну інфраструктуру різних регіонів України. Знищено 16 ударних БПЛА.
Силами ППО збито 16 із 17 БПЛА
У ніч на 12 квітня противник атакував 17-ма ударними “шахедами” та керованою авіаційною ракетою Х-59.
У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних “шахедів” у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
Унаслідок падіння уламків збитого дрона в Криворізькому районі на об’єкті енергетики почалася пожежа. Її вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу, повідомлять Сили оборони півдня.
Про ситуацію на фронті на ранок 12 квітня
Минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, ворог завдав 54 ракетних і 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ і 2 районах зосередження особового складу ворога.
Втрати окупантів на ранок 12 квітня
Українські воїни за добу знищили:
- 840 окупантів,
- 9 танків,
- 19 бронемашин,
- 34 артилерійські системи,
- 2 реактивні системи залпового вогню,
- 1 засіб ППО,
- 57 безпілотників,
- 18 крилатих ракет,
- 47 одиниць авто і спецтехніки.