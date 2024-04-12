Новости Одессы и Одесской области

Война, день 779-й: ночной вражеский дроновой террор продолжается

Война, день 779-й: ночной вражеский дроновой террор продолжается

Война россии против Украины продолжается семьсот семьдесят девятый день. Этой ночью россияне в очередной раз направили «шахеды» на энергетическую инфраструктуру различных регионов Украины. Уничтожено 16 ударных БПЛА.

Силами ПВО сбиты 16 из 17 БПЛА

В ночь на 12 апреля противник атаковал 17-ю ударными «шахедами» и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожском районе на объекте энергетики начался пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу, сообщат Силы обороны юга.

О ситуации на фронте на утро 12 апреля

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Потери оккупантов на утро 12 апреля

Украинские воины за сутки уничтожили:

  • 840 оккупантов,
  • 9 танков,
  • 19 бронемашин,
  • 34 артиллерийские системы,
  • 2 реактивные системы залпового огня,
  • 1 средство ПВО,
  • 57 беспилотников,
  • 18 крылатых ракет,
  • 47 единиц авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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