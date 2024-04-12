Война, день 779-й: ночной вражеский дроновой террор продолжается

Война россии против Украины продолжается семьсот семьдесят девятый день. Этой ночью россияне в очередной раз направили «шахеды» на энергетическую инфраструктуру различных регионов Украины. Уничтожено 16 ударных БПЛА.
Силами ПВО сбиты 16 из 17 БПЛА
В ночь на 12 апреля противник атаковал 17-ю ударными «шахедами» и управляемой авиационной ракетой Х-59.
В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожском районе на объекте энергетики начался пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу, сообщат Силы обороны юга.
О ситуации на фронте на утро 12 апреля
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.
Потери оккупантов на утро 12 апреля
Украинские воины за сутки уничтожили:
- 840 оккупантов,
- 9 танков,
- 19 бронемашин,
- 34 артиллерийские системы,
- 2 реактивные системы залпового огня,
- 1 средство ПВО,
- 57 беспилотников,
- 18 крылатых ракет,
- 47 единиц авто и спецтехники.