Війна, день 778-й: вночі під прицілом агресора була енергетика, наслідки уточнюються

Уночі, 11 квітня, окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, запустивши понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів.

За попередньою інформацією, силами і засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 БпЛА було знищено.

У Силах оборони півдня повідомили, що в Одеській області було знищено 7 дронів. Уламки збитих дронів спричинили загоряння на території енергетичного об’єкта. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Загалом в операційній зоні Сил оборони півдня України знищено 21 дрон.

Також уночі ЗСУ збили 18 ракет із 42-х, повідомляють Повітряні сили.

По Україні було запущено:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 – збито 16,

6 ракет “Кинджал”,

12 балістичних ракет С-300,

4 керовані авіаційні ракети Х-59 – збито дві.

Уже зараз відомо про низку прильотів. У Київській області ракети і дрони вразили об’єкт інфраструктури, там зараз гасять пожежу.

Міністр енергетики Галущенко заявив, що атаковані об’єкти генерації та системи передачі в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Серед них – дві теплоелектростанції ДТЕК, де серйозно пошкоджено обладнання.

Найскладніша ситуація після нічного і ранкового обстрілів – у Харківській області. Там понад 10 ракетних ударів тільки по місту, повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.

Понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електрики, введено графіки аварійних відключень.

Про ситуацію на фронті на ранок 11 квітня

Минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень, ворог завдав 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати окупантів на ранок 11 квітня

Сили оборони за добу ліквідували: