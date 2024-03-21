Війна, день 757-й: ворог завдав масованого удару по Києву, є постраждалі

Ракетні удари по українських містах

У середу, 20 березня, росія завдала нового удару по Харкову. Ракета Х-35 влучила в друкарню в Холодногірському районі міста, де спалахнула сильна пожежа. Відомо про п’ятьох загиблих і сімох поранених, під завалами продовжують шукати людей.

Уранці, 21 березня, ворог атакував Київ після паузи в 44 дні, бив крилатими та балістичними ракетами. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було уражено три десятки ворожих ракет, зокрема й балістичні.

Уламки ракет упали в трьох районах столиці. Попередньо внаслідок ракетної атаки постраждали 12 осіб. Двох із них госпіталізовано.

Як повідомили в Генштабі, у ніч на 21 березня противник атакував двома ракетами “Іскандер-М” (KN-23)/Х-47М2 “Кинджал”, а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Основний напрямок удару – Київ.

У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині.

Про ситуацію на фронті на ранок 21 березня

За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.

Втрати ворога на ранок 21 березня

Сили оборони за добу ліквідували: