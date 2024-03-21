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Война, день 757-й: враг нанес массированный удар по Киеву, есть пострадавшие

Война, день 757-й: враг нанес массированный удар по Киеву, есть пострадавшие

Начались семьсот пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ночью ракетами был атакован Киев, сбиты все цели — 31 ракета. В результате падения обломков ракет возникли пожары, есть пострадавшие.

Ракетные удары по украинским городам

В среду, 20 марта, россия нанесла новый удар по Харькову. Ракета Х-35 попала в типографию в Холодногорском районе города, где вспыхнул сильный пожар. Известно о пяти погибших и семи раненых, под завалами продолжают искать людей.

Утром, 21 марта, враг атаковал Киев после паузы в 44 дня, бил крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Обломки ракет упали в трех районах столицы. Предварительно в результате ракетной атаки пострадали 12 человек. Двое из них госпитализированы.

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 21 марта противник атаковал двумя ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Основное направление удара — Киев.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине.

О ситуации на фронте на утро 21 марта

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов противника.

Потери врага на утро 21 марта

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 750 оккупантов,
  • 4 танка,
  • 16 бронемашин,
  • 26 артсистем,
  • 10 БПЛА,
  • 47 ед. авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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