Війна, день 747-й: як збивали “шахед” над Одеською областю (відео)

Росіяни атакували дронами Одещину та Харків

Під Одесою “шахед” уночі вдарив в інфраструктурний об’єкт. Пошкоджено адмінбудівлі. Вибито вікна приватних будинків навколо, уламки зруйнували сусідні госпбудівлі.

Загалом над областю збили десять дронів, повідомили Сили оборони півдня.

Військовослужбовці ВМС показали, як під час нічної атаки знищили “шахед” над Одещиною.

У Харкові під удар “шахеда” потрапив об’єкт цивільної інфраструктури та готель, повідомив губернатор Олег Синєгубов.

Про загальну кількість запущених росіянами дронів поки не повідомляють.

Про ситуацію на фронті на ранок 11 березня 2024 року

За минулу добу відбулося 64 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціям радіоелектронної боротьби та 2 засобам протиповітряної оборони противника.

Ворог застосовує нові авіабомби

Нові російські авіабомби вже протестували в Україні, завдавши удару по Мирнограду.

10 березня представник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій заявив про те, що російські збройні сили завдали удару по Мирнограду Донецької області, використовуючи три універсальних міжвидових планерних боєприпаси UMPB D-30SN.

“Це поліпшена авіабомба, яка вже приходить на заміну цим класичним старим ФАБам, перетвореним на КАБи. Вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових завдань ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами”, – зазначив Ліховий.

Такі бомби можна скидати не лише за допомогою літаків, а й РСЗВ типу “Смерч” або “Торнадо-С”, саме тому, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у росії буде налагоджено серійне виробництво таких боєприпасів, щоб розширити їхнє застосування по всій лінії фронту.

Західні військові експерти пишуть, що такі типи ракет можуть збивати системи типу Patriot, а також довгоочікувані для України літаки F-16, які відганятимуть ворожу авіацію подалі від лінії фронту.

Втрати ворога на ранок 11 березня 2024 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу окупанти втратили: