Война, день 747-й: как сбивали «шахед» над Одесской областью (видео)

Россияне атаковали дронами Одесщину и Харьков

Под Одессой «шахед» ночью ударил в инфраструктурный объект. Повреждены админздания. Выбиты окна частных домов вокруг, обломки разрушили соседние хозпостройки.

Всего над областью сбили десять дронов, сообщили Силы обороны юга.

Военнослужащие ВМС показали, как во время ночной атаки уничтожили «шахед» над Одесщиной.

В Харькове под удар «шахеда» попал объект гражданской инфраструктуры и гостиница, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Об общем количестве запущенных россиянами дронов пока не сообщается.

О ситуации на фронте на утро 11 марта 2024

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Враг применяет новые авиабомбы

Новые российские авиабомбы уже протестировали в Украине, нанеся удар по Мирнограду.

10 марта представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий заявил о том, что российские вооруженные силы нанесли удар по Мирнограду Донецкой области, используя три универсальных межвидовых планерных боеприпаса UMPB D-30SN.

«Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы. Они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами «, – отметил Лиховой.

Такие бомбы можно сбрасывать не только с помощью самолетов, но и РСЗО типа «Смерч» или «Торнадо-С», именно поэтому, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), в россии будет налажено серийное производство таких боеприпасов, чтобы расширить их применение по всей линии фронта.

Западные военные эксперты пишут, что такие типы ракет могут сбивать системы типа Patriot, а также долгожданные для Украины самолеты F-16, которые будут отгонять вражескую авиацию подальше от линии фронта.

Потери врага на утро 11 марта 2024

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли: