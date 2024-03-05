Війна, день 741-й: у Криму знищено новітній російський корабель “Сергей Котов”

Що відомо про атаку на патрульний корабель “Сергей Котов”

Унаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня неподалік Керченської протоки було уражено російський патрульний корабель “Сергей Котов”.

Як повідомили в розвідці України, унаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проєкту 22160 “Сергей котов” зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

За оцінками ГУР, вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Російські телеграм-канали повідомляють про комбіновану атаку дронів з повітря і з моря, зокрема було атаковано Кримський міст (але він, як повідомляється, не пошкоджений). Керченський міст всю ніч був перекритий, і відкрився тільки вранці.

Новий патрульний корабель “Сергій Котов” було закладено 8 травня 2016 року в Керчі. Урочиста церемонія спуску судна на воду відбулася 29 січня 2021 року. До складу Чорноморського флоту його включили 2022 року.

Корабель озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом “Штиль-1”, ЗРК ближньої дії 3М-47 “Гнучка”, двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 тощо. Фрегат також може нести вертоліт Ка-27ПС.

Підрив моста в росії

ГУР підтверджує підрив залізничного моста в Самарській області рф, не заявляючи про свою причетність.

Повідомляється, що було підірвано силові конструкції моста, який використовувався для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом “Полімер”.

“З огляду на характер пошкоджень залізничного мосту, його використання тривалий час буде неможливим”, – заявляє ГУР.

Коротко про ситуацію на фронті

Минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобі протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника. розпочалася сімсот сорок перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

А ще 5 березня в селі Довге Бєлгородської області Бєлгородської області рф дроном було атаковано Губкінську нафтобазу. Як повідомляють російські пабліки, на території підприємства почалася пожежа.

Втрати ворога на ранок 5 березня 2024 року

За минулу добу російська армія втратила: