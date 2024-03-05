Война, день 741-й: в Крыму уничтожен новейший российский корабль «Сергей Котов»

Что известно об атаке на патрульный корабль «Сергей Котов»

В результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта недалеко от Керченского пролива был поражен российский патрульный корабль «Сергей Котов».

Как сообщили в разведке Украины, в результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей котов» получил повреждения корма, правого и левого бортов.

По оценкам ГУР, стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

Российские телеграм-каналы сообщают о комбинированной атаке дронов с воздуха и с моря, в том числе был атакован Крымский мост (но он, как сообщается, не поврежден). Керченский мост всю ночь был перекрыт, и открылся только утром.

Новый патрульный корабль «Сергей Котов» был заложен 8 мая 2016 года в Керчи. Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась 29 января 2021 года. В состав Черноморского флота его включили в 2022 году.

Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль-1», ЗРК ближнего действия 3М-47 «Гибка», двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65 и пр. Фрегат также может нести вертолет Ка-27ПС.

Подрыв моста в россии

ГУР подтверждает подрыв железнодорожного моста в Самарской области рф, не заявляя о своей причастности.

Сообщается, что были взорваны силовые конструкции моста, который использовался для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом «Полимер».

«Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным», — заявляет ГУР.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БпЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника. началась семьсот сорок первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

А еще 5 марта в селе Долгое Белгородской области рф дроном была атакована Губкинская нефтебаза. Как сообщают российские паблики, на территории предприятия начался пожар.

Потери врага на утро 5 марта 2024

За минувшие сутки российская армия потеряла: