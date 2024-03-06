Война, день 702-й: ВСУ начали применять на поле боя авиабомбы

Начались 742-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте ситуация остается стабильно сложной — враг атакует на суше и с воздуха. В то же время украинские защитники доказали, что для российских захватчиков нет и не будет безопасных гаваней в Черном море.
Воздушный бой 6 марта: сбито 38 «шахедов»
В ночь на 6 марта 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками.
Как сообщают Воздушные силы Украины, к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы сбито 38 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.
ВСУ начали применять дальнобойные авиабомбы
За прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Силы обороны сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Роботино, на Авдеевском направлении и в районе Новомихайловки, а также на левом берегу Херсонской области, где впервые использовали предоставленные Францией бомбы AASM Hammer по позициям врага, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что 4 марта украинские защитники нанесли удар авиабомбой по объекту оккупантов в Херсонской области. На обнародованном им видео было показано, что на бомбе была нанесена надпись «За детей Одессы. С ненавистью и без уважения».
Французская бомба AASM похожа на ранее переданные ВСУ JDAM. Это бомба с хвостом, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения, что значительно увеличивает дальность полета и точность боеприпаса.
Всего за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».
По состоянию на утро среды, 6 февраля, российские оккупанты завели все корабли и ракетоносители в пункты базирования.
Потери врага на утро 6 марта 2024
Силы обороны за сутки уничтожили:
- 1250 оккупантов,
- 21 танк,
- 40 бронемашин,
- 50 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 1 средство ПВО,
- 58 беспилотников,
- 1 крылатую ракету,
- 1 корабль,
- 68 единиц авто и спецтехники.