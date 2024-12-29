Війна, день 1040: ворог не залишає спроб прорватися на Покровському напрямку

Ситуація на фронті: найгаряче – на Покровському напрямку

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 158 бойових зіткнень.

У суботу, 28 грудня, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населеним пунктам один ракетний удар із застосуванням шести ракет. Авіаційних ударів минулої доби противник не завдавав.

Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський напрямок, де за минулу добу наші захисники відбили 54 атаки ворога.

Росіяни намагалися просунутися неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

Сили оборони продовжують стримувати ворога і на Курахівському напрямку.

А військовий журналіст Богдан Мірошников зазначає, що у Кураховому ЗСУ відійшли з району багатоповерхівок, тобто бойові дії фактично перемістилися на підходи до Курахівської ТЕС, на територію якої вже заходили групи ворога.

Ще одна критична точка на Курахівському напрямку – район Дачного.

“Це не єдиний шлях, який існує, але інші не менш небезпечні”, – додав журналіст.

Також загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Константинопольське, Велика Новосілка, Времівка та Бурштинове на Времівському напрямку.

Крім цього, минулої доби Сили оборони відобразили 14 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Ступочек і Тимчасового Яру на Краматорському напрямку.

Ворог сім разів намагався вклинитися у нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Над Миколаївською областю збито 9 дронів

За даними Повітряних сил, У ніч проти 29 грудня 2024 року противник здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Білгородської області по територіях Курської та Сумської областей, а також атакував 10 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп на Миколаївщині збито 9 ударних безпілотників.

Втрати росіян на ранок 290 грудня

Як повідомили сьогодні вранці в Генштабі ЗСУ, два удари по складах паливно-мастильних матеріалів, два – по районах зосередження особового складу, один – за пунктом управління БпЛА противника завдали за минулу добу ракетних військ та артилерії Сил оборони, до того ж вражені дві інші важливі цілі ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 одиниць.

5 танків;

11 бойових броньованих машин;

42 артилерійські системи;

25 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

82 одиниці автомобільної техніки;

2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення такі: