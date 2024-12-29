Война, день 1040: враг не оставляет попыток прорваться на Покровском направлении

Ситуация на фронте: горячее всего – на Покровском направлении

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

В субботу, 28 декабря, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением шести ракет. Кроме того, произвел более 4600 обстрелов, из них 150 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 2181 дрон-камикадзе. А вот авиационных ударов за прошедшие сутки противник не наносил.

Самым «горячим» направлением фронта остается Покровское направление, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 54 атака врага.

Россияне пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Калиново, Успеновка, Волково, Новоезаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля и на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

А военный журналист Богдан Мирошников отмечает, что в Кураховом ВСУ отошли из района многоэтажек, то есть боевые действия фактически переместились на подходы к Кураховской ТЭС, на территорию которой уже заходили группы врага.

Еще одна критическая точка на Кураховском направлении – район Дачного. Здесь враг силами диверсионных разведгрупп пытается прозондировать нашу оборону в самом селе, а передовыми силами закрепился на расстоянии 1,2 км до его окрестностей. Трасса на Константинополь уже фактически не используется для логистики.

«Это не единственный путь, который существует, но другие не менее опасны», – добавил журналист.

Также захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка, Времовка и Янтарное на Времовском направлении.

Помимо этого, за минувшие сутки Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Временного Яра на Краматорском направлении.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Торецк и Щербиновка.

Над Николаевской областью сбито 9 дронов

По данным Воздушных сил, В ночь на 29 декабря 2024 года противник осуществил пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по территориям Курской и Сумской областей, а также атаковал 10 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов из временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп на Николаевщине сбито 9 ударных беспилотников.

Потери россиян на утро 290 декабря

Как сообщили сегодня утром в Генштабе ВСУ, два удара по составам горюче-смазочных материалов, два – по районам сосредоточения личного состава, один – по пункту управления БпЛА противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены две другие важные цели врага.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 единиц. Кроме того, украинские воины обезвредили:

5 танков;

11 боевых бронированных машин;

42 артиллерийские системы;

25 БпЛА оперативно-тактического уровня;

82 единицы автомобильной техники;

2 единицы специальной техники оккупантов.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения таковы: