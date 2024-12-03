Війна, день 1014: Україна шукає захист для 20 спецоб’єктів

Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спецоб’єктів

Наявних систем протиповітряної оборони не вистачає. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Зеленський розповів, що сторони обговорювали це питання на вчорашніх переговорах, і він наводив Шольцу конкретні приклади.

«Не буду публічно вам говорити, тому що не хочу, щоб росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо, чим захистити два десятки спеціальних об’єктів. І у нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО», – повідомив президент.

Дві країни обговорюють розміщення своїх військ в Україні

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Велика Британія і Франція розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні. Таким чином, вони хочуть гарантувати безпеку в разі переговорів із росією. Про це пише Радіо Свобода.

Одним із варіантів гарантування безпеки в разі мирних переговорів із росією пропонують розміщення військ Франції та Великої Британії на території України. Вони перебуватимуть на лінії розмежування та здійснюватимуть моніторинг режиму припинення вогню.

За словами чиновника НАТО, про це країни говорять окремо, а не на рівні НАТО. Вони намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоб мати готові варіанти підтримки України в разі запитань від США, як саме можуть допомогти країни Європи.

Атака 3 грудня: наслідки

У ніч на 3 грудня 2024 року ворог атакував 28 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 9.00 збито 22 ворожі БпЛА в межах дев’яти областей України, зокрема – Одеської. Ще 1 безпілотник локально втрачено, 2 – повернулися назад.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури в Тернопільській та Рівненській областях, повідомили в Повітряних силах.

У Тернополі знеструмлено частину міста, містян закликають робити запаси води та за можливості заряджати акумулятори, повідомив міський голова Сергій Надал.

Про удар на Рівненщині подробиць не публікується. У регіоні розташована одна з українських атомних станцій. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, люди внаслідок удару не постраждали.

«На місці працюють усі відповідні служби», – написав Коваль, не вказавши інших деталей.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій.

На Курському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень, ворог завдав 14 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та здійснив 381 артилерійський обстріл, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога: мінус ще 1780 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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