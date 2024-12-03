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Война, день 1014: Украина ищет защиту для 20 спецобъектов

Война, день 1014: Украина ищет защиту для 20 спецобъектов

Сегодня, 3 декабря 2024 года, начались 1014-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. О текущей ситуации – в сводке «Одесской жизни».

Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 спецобъектов

Существующих систем противовоздушной обороны не хватает. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Зеленский рассказал, что стороны обсуждали этот вопрос навчерашних переговорах, и он приводил Шольцу конкретные примеры.

«Не буду публично вам говорить, потому что не хочу, чтобы россия понимала, о чем я говорю. Но я приводил пример, как мы сейчас ищем, чем защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО», – сообщил президент.

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Две страны обсуждают размещение своих войск в Украине

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине. Таким образом, они хотят обеспечить безопасность в случае переговоров с россией. Об этом пишет Радио Свобода.

Одним из вариантов обеспечения безопасности в случае мирных переговоров с россией предлагают размещение войск Франции и Великобритании на территории Украины. Они будут находиться на линии разграничения и мониторинг режима прекращения огня.

По словам чиновника НАТО, об этом страны говорят отдельно, а не на уровне НАТО. Они пытаются подготовить варианты для разных сценариев развития событий, чтобы иметь готовые варианты поддержки Украины в случае вопросов от США, как именно могут помочь страны Европы.

Атака 3 декабря: последствия

В ночь на 3 декабря 2024 года враг атаковал 28 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 9.00 сбито 22 вражеских БпЛА в пределах девяти областей Украины, в том числе — Одесской. Еще 1 беспилотник локально потерян, 2 — вернулись назад.

Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях, сообщили в Воздушных силах.

В Тернополе обесточена часть города, горожан призывают делать запасы воды и по возможности заряжать аккумуляторы, сообщил городской голова Сергей Надал.

Об ударе на Ровенщине подробностей не публикуется. В регионе расположена одна из украинских атомных станций. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Коваль. По его словам, люди в результате удара не пострадали.

«На месте работают все соответствующие службы», — написал Коваль, не указав других деталей.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

Силы обороны отбили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка.

На Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 14 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 381 артиллерийский обстрел, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Потери врага: минус еще 1780 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

потери врага

Также украинские воины обезвредили:

  • 8 танков,
  • 22 боевых бронированных машины,
  • 23 артиллерийских системы,
  • 31 БпЛА,
  • 3 крылатые ракеты,
  • 60 автомобилей,
  • 8 единиц специальной техники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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