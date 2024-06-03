Відключення води в Одесі 4 червня: список адрес

Відключення води в Одесі 04 червня 2024 року відбудеться в частині Хаджибейського району з 10:00 до 23:50 у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
За якими адресами 4 червня в Одесі відключать воду
Буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Балківська, 50-56,
- Героїв Зміїного (колишня Бородінська),
- Житомирська,
- Клинова,
- Крайня,
- Нова Слобідка,
- Обліпихова (колишня Самарська),
- Острозька (колишня Амурська),
- Подільська,
- Проектна,
- Північна,
- Розкидайлівська, 56-68 та 63-71,
- Тираспольське шосе,
- Улітіна,
- Умова,
- Фруктова (колишня Марата).
Телефон для довідок
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (цілодобово)