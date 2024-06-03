Відключення води в Одесі 4 червня: список адрес

Відключення води в Одесі 4 червня: список адрес

Відключення води в Одесі 04 червня 2024 року відбудеться в частині Хаджибейського району з 10:00 до 23:50 у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».

За якими адресами 4 червня в Одесі відключать воду

Буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Балківська, 50-56,
  • Героїв Зміїного (колишня Бородінська),
  • Житомирська,
  • Клинова,
  • Крайня,
  • Нова Слобідка,
  • Обліпихова (колишня Самарська),
  • Острозька (колишня Амурська),
  • Подільська,
  • Проектна,
  • Північна,
  • Розкидайлівська, 56-68 та 63-71,
  • Тираспольське шосе,
  • Улітіна,
  • Умова,
  • Фруктова (колишня Марата).

Телефон для довідок

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (цілодобово)
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